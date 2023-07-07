Eskişehir'de TIR Yangını: Sürücü Alkollüydü

Eskişehir'de bir TIR, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR kullanılamaz hale geldi. Sürücünün ise alkollü olduğu tespit edildi.

ESKİŞEHİR'de sürücü Kenan Çağlayan'ın (50) kontrolünü kaybettiği TIR, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra yakıt deposu alev aldı. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR kullanılamaz hale gelirken, kolundan yaralanan sürücü Çağlayan'ın 2.88 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Eskişehir-Ankara karayolu Esentepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Maden ocağında şoför olarak çalışan Kenan Çağlayan yönetimindeki 26 ADL 460 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bir süre bariyerlere sürtünen TIR'ın yakıt deposu delindi. Yaklaşık 500 metre ilerleyen TIR'da yangın çıktı. Alevleri gören sürücü Çağlayan aracı durdurarak, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye erleri alevlere müdahale etti. Güçlükle söndürülen yangında TIR çekicisi kullanılmaz hale geldi.

İşlemlerinin ardından Çağlayan, ifadesi için polis merkezine götürüldü. Tek şeridi kapatılan çevreyolunda ise uzun araç kuyrukları oluştu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.