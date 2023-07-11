Eskişehir'de Tır ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.