Eskişehir'de TIR ile duvar arasına sıkışan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı
Eskişehir-Bursa çevre yolundaki alt geçitte TIR'ın çarptığı otomobil duvarla TIR arasında sıkıştı. Sürücü hafif yaralandı, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
ESKİŞEHİR'de alt geçitteki kazada TIR ile duvar arasına sıkışan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
Kaza, Eskişehir-Bursa çevre yolu İsmail Gaspıralı Alt Geçiti'nde meydana geldi. E.Ş. yönetimindeki 11 ACL 078 çekici plakalı TIR aynı yöne giden S.F.T. yönetimindeki 26 GM 329 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Savrulan TIR kontrolden çıkarak, sağ şeritte giden A.S. idaresindeki 26 AFV 315 plakalı otomobile çarparak duvara sıkıştırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sürücü A.S., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle kapanan çevreyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,