Eskişehir'de Tır Kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Eskişehir-Bursa kara yolunda lastiği patlayan tır karşı şeride geçerek başka bir tırla çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
Eskişehir'de lastiği patlayan tırın karşı şeride geçerek başka bir tırla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Eskişehir- Bursa kara yolunun 3. kilometresinde seyreden Cemal Altıntop (56) idaresindeki 34 VBR 92 plakalı tır, lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıktı.
Bariyerleri aşıp karşı şeride geçen araç, Mustafa S'nin (37) kullandığı 54 ADH 291 plakalı tırla çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık görevlileri, sürücülerden Altıntop'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Diğer sürücü Mustafa S. ise Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayı öğrenip bölgeye gelen Altıntop'un yakınlarının üzüldüğü görüldü.