Üye Girişi
Haberler
Eskişehir'de TIR Devrildi, Sürücü Yaralandı

Eskişehir'de TIR Devrildi, Sürücü Yaralandı

Güncel Haberler

Eskişehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir TIR devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, TIR'da bulunan meyveler yola saçıldı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

ESKİŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada TIR'da bulunan meyveler ise yola saçıldı.

Kaza, Eskişehir-Bursa karayolu Gündoğdu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ramazan Sağlam yönetimindeki 32 KH 099 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şoför kabinine sıkışan sürücü Sağlam, itfaiye ekiplerince araç camı kırarak çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sağlam, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen TIR'ın kasalarla taşıdığı meyve yükü ise kazada yola saçıldı. Eskişehir-Bursa karayolu meyveler nedeniyle tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Güncel

Eskişehir Gündoğdu İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title