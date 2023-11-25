Eskişehir'de TIR'da 63 Bin 518 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Eskişehir'de polisin durdurduğu bir TIR'ın şoför kabininde yapılan aramada 3 kutu içerisinde 63 bin 518 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de polisin durdurduğu TIR'ın kabininde, 3 kutu içerisinde 63 bin 518 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası ve sürücüsü tespit edilen TIR kent girişinde durduruldu. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada şoför kabinindeki 3 kutu içerisinde 63 bin 518 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.