Eskişehir'de TIR'a çarpan araçta bir kişi hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR'de, önünde giden TIR'a çarpan hafif ticari araçtaki Narin Sak (52) hayatını kaybetti, sürücü Ali Cemal Sak (55) ise hafif yaralandı.

Kaza, Ankara- Eskişehir kara yolu 17'nci kilometresinde meydana geldi. Ali Cemal Sak, kullandığı 26 AHM 241 plakalı hafif ticari araçla, önünde giden Bahadır Nalbant (43) idaresindeki 03 AEL 890 plakalı TIR'a çarptı. Sürücü Ali Cemal Sak hafif yaralanırken, yanındaki Narin Sak ise ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Narin Sak, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.