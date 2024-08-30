Eskişehir'de Ters Yöne Giren Otomobil Kaza Yaptı: 1 Ölü, 5 Yaralı

ESKİŞEHİR'de ters yöne giren sürücüsünün kullandığı otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada yolculardan Mehmet Ali Kale (89) hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Candanel Sokak'ta meydana geldi. Sokağa ters yönden giren O.D. (64) yönetimindeki 43 PB 907 plakalı otomobille, karşı yönden gelen M.R.O. (44) yönetimindeki 26 GR 660 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede 43 PB 907 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Ali Kale'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü O.D. ise itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan O.D. ve araçtaki F.K. (44) ile diğer otomobildeki sürücü M.R.O., M.E.O (8), M.F.O. (8) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Kale'nin cenazesi savcılık ve polisin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.