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Eskişehir'de Terörle Mücadele Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yürütülen terörle mücadele çalışmaları sonucunda bir ay içerisinde 8 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında FETÖ/PDY, DEAŞ, DHKP-C ve PKK terör örgütü mensupları bulunuyor. İşlemlerinin ardından şüphelilerden bazıları cezaevine konulurken, bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de, polis ekiplerince yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında bir ayda 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, kentteki terör faaliyetlerinin tespit edilmesi ve engellenmesi amacıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalar yürüttü.

Ekiplerce bir ay içerisinde ortaklaşa yapılan çalışmalarda, 8 örgüt mensubu yakalandı.

FETÖ/PDY terör örgütü mensubu M.E ve A.Ç'nin 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandıkları tespit edildi. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

DEAŞ terör örgütü mensubu 4 şüphelinin Eskişehir'de oldukları belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri sınır dışı edildi, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHKP-C ve PKK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli de adli işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Güncel

Eskişehir Güvenlik Terör Politika Güncel Haberler

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