Eskişehir'de Terör Propagandası Yapan Şüpheli Tutuklandı
Eskişehir'de 6 Şubat'taki terör saldırısının ardından sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı belirlenen Müslüm Koyuncu, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı ve cezaevine konuldu. Soruşturma devam ediyor.
TUTUKLANDI
Eskişehir'de 6 Şubat'taki terör saldırısının ardından sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı belirlenip, gözaltına alınan Müslüm Koyuncu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Koyuncu, tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.