Eskişehir'de Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltında

Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, telefonda kendini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kendini kamu personeli olarak tanıtan bir şüphelinin Kütahya'da bir vatandaşının altın ve paralarının telefon dolandırıcılığı yöntemiyle çaldığı belirlendi.

Bunun üzerine çalışma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin taksiyle Eskişehir'e doğru hareket halinde olduğunu tespit etti.

Eskişehir-Kütahya kara yolundaki polis uygulama noktasında durdurulan takside yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada mağdura ait olduğu belirlenen 60 gram altın bilezik, 6 altın, 1900 dolar ve 4 bin lira ele geçirildi.

Şüpheli ile ele geçirilen altın ve paralar, işlemlerin ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.