Eskişehir'de Tefecilik Yapan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Eskişehir'de Tefecilik Yapan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
Eskişehir'de hayvan satışı adı altında tefecilik yapan 10 kişi, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin hayvan ticareti yoluyla vatandaşları faizle borçlandırdığı ve zorla senet imzalattığı belirlendi.

ESKİŞEHİR'de hayvan satışı adı altında tefecilik yaptığı tespit edilen 10 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hayvan ticareti adı altında tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Tespit edilen 10 şüpheli, bir süre izlendikten sonra düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. İncelemede şüphelilerin hayvan ticareti adı altında vatandaşları faizle borçlandırdıkları, senetlerini iade etmedikleri, baskı ve tehditle de zorla senet imzalattıkları belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 10 şüpheli, işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adliyedeki ifade işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
