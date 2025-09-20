Eskişehir'de Tefecilik Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "tefecilik ve senet yağması" soruşturması kapsamında yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında "Hayvan ticareti" adı altında vatandaşları faizle borçlandıran, senetlerini iade etmeyen ve baskı ya da tehditle senet imzalatan şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle düzenlenen ve 10 şüphelinin yakalandığı operasyonda, çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirilmişti.