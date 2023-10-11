Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 4 Milyon Liralık Senet ve Tapu Belgesi Ele Geçirildi

Eskişehir'de tefecilik yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin evlerinde yapılan operasyonda, 4 milyon 325 bin 100 liralık 59 senet ve 20 tapu belgesi ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de, tefecilik yaptığı tespit edilip gözaltına alınan 2 şüphelinin evlerinde, 4 milyon 325 bin 100 liralık 59 senet ve 20 tapu belgesi ele geçirildi.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 2 şüphelinin tefecilik yaptığını ve zorla senet karşılığında kişileri borçlandırdığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takip edilen şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından evlerine yapılan baskınla yakalanıp, gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda 4 milyon 325 bin 100 lira olan 59 senet, 20 tapu belgesi, 2 senet fotokopisi, 70 bin lira, 5 bin 300 dolar ve 19 tabanca mermisi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilip, haklarında 'Tefecilik' suçundan adli soruşturma açılan 2 şüpheli, ifadeleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.