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Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 2 Gözaltı

Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 2 Gözaltı
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Eskişehir'in Odunpazarı ve Seyitgazi ilçelerinde düzenlenen jandarma operasyonunda iki tefecilik zanlısı gözaltına alındı. Şüphelilerin haksız kazanç elde etmek için ihtiyaç sahiplerine senet imzalatarak borç verdiği iddia edildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ve Seyitgazi ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin haksız kazanç elde etmek amacıyla ihtiyaç sahibi kişilere senet imzalatarak borç verdiği, baskı ve şiddet kullanarak alacaklarını katladığı, borcunu ödeyemeyenlerin gayrimenkul ve araçlarını üzerlerine geçirerek tefecilik yaptıkları iddiasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 6 icra yazısı ve 8 tapu senedi ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "tefecilik" suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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