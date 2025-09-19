Haberler

Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltında

Güncelleme:
Eskişehir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, hayvan ticareti adı altında insanları faizle borçlandıran şahıslara yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "tefecilik ve senet yağması" soruşturması kapsamında çalışma yapıldı.

"Hayvan ticareti" adı altında vatandaşları faizle borçlandıran, senetlerini iade etmeyen ve baskı ya da tehditle senet imzalatan şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle düzenlenen ve 10 şüphelinin yakalandığı operasyonda, çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
