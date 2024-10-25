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Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 1 Zanlı Gözaltına Alındı

Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 1 Zanlı Gözaltına Alındı
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Eskişehir'in Beylikova ilçesinde jandarma, ihtiyacı olan kişilere borç para vererek tefecilik yapan 1 zanlıyı gözaltına aldı. Operasyon sırasında, 2 milyon 788 bin 500 lira değerinde senet ile silahlar ele geçirildi.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.Y'nin haksız kazanç elde etmek amacıyla ihtiyaç sahibi kişilere senet imzalatarak borç para verdiği, baskı ve şiddet kullanarak bu borçları katladığı, borcunu ödeyemeyen mağdurların gayrimenkul ve araçlarını üzerine geçirerek tefecilik yaptığı iddiası üzerine operasyon başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyon kapsamında şüphelinin evinde yapılan aramada, 8 isme yazılmış 2 milyon 788 bin 500 lira değerinde senet, tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "tefecilik" suçundan gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Operasyon Beylikova Politika Güvenlik Jandarma 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk Suç

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