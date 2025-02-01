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Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 1 Gözaltı

Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 1 Gözaltı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma, tefecilik iddialarıyla bir zanlıyı gözaltına aldı. Operasyonda toplamda 6 milyon 230 bin lira değerinde senetler ve cep telefonu ele geçirildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin haksız kazanç elde etmek için baskı, cebir ve şiddet yoluyla mağdurlara zorla senet imzalatarak borçlandırdıkları, mağdurların gayrimenkul ve araçlarını üzerine geçirmek suretiyle tefecilik yaptıkları iddiasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyon kapsamında şüphelinin evinde yapılan aramada, 6 milyon 230 bin lira değerinde 33 isme yazılmış senet, 4 boş senet ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "tefecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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