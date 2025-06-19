Eskişehir'de Tefeci Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de Tefeci Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen tefeci operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, mağdurlardan 1 milyon 250 bin lira aldıkları ve 4 daireyi üzerlerine geçirdikleri tespit edildi.

ESKİŞEHİR'de jandarmanın tefeci operasyonunda gözaltına aldığı 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin mağdurlardan 1 milyon 250 bin lira aldıkları ve 4 daireyi üzerlerine geçirdikleri tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin İnönü ilçesinde tefecilik yapıp, suçtan kaynaklanan mal varlığını akladığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre izlenen 2 şüphelinin evlerine baskın düzenlendi. Evdeki aramalarda senet defteri, 10 adet isme yazılmış senet, 193 boş senet, 443 tabanca mermisi, tabanca şarjörü, 2 cep telefonu, ruhsatsız av tüfeği, geyik boynuzu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin mağdurlardan tefecilik yöntemiyle 1 milyon 250 bin lira aldığı ve 4 daireyi üzerlerine geçirdiği tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilip ifadeleri alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede 'Tefecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama' suçlamasıyla tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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