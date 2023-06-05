Eskişehir'de Tartıştığı Kişiyi Öldürdüğü İddia Edilen Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de tartıştığı kişiyi başına sert cisimle vurarak öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, Muhittin Bural'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlı Tolga Ç, sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de tartıştığı kişiyi başına sert cisimle vurarak öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi Kırım Caddesi'ndeki evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada zanlı Tolga Ç. (48), darbettiği Muhittin Bural'ın (64) başına sert cisimle vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, Bural'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan Tolga Ç, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.