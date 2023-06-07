Eskişehir'de tartışmada öldürülen Murat Dal davası: 2 kardeş hakkında 21'er yıla kadar hapis cezası istendi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan tartışmada Murat Dal'ı (40) tabanca ve bıçakla öldürdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan eski sevgilisi Deniz Özdengül (44) ile kardeşi Kemal Selçuk Özdengül (36) hakkında savcı, 'haksız tahrik' indirimi ile 2 farklı suçtan 21'er yıla kadar hapis cezası istedi.

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde çıkan tartışmada Murat Dal'ı (40) tabanca ve bıçakla öldürdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan eski sevgilisi Deniz Özdengül (44) ile kardeşi Kemal Selçuk Özdengül (36) hakkında savcı, 'haksız tahrik' indirimi ile 2 farklı suçtan 21'er yıla kadar hapis cezası istedi.

Murat Dal, geçen yıl eylül ayında arkadaşı B.M. ile Çamlıca Mahallesi'ndeki Kemal Selçuk Özdengül'ün evine gitti. Burada Dal ile eski sevgilisi Deniz Özdengül arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada silah ve bıçakla yaralanan Murat Dal hayatını kaybetti. Olayın ardından Deniz Özdengül, kardeşi Kemal Selçuk Özdengül ve B.M. gözaltına alındı. 2 kardeş, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, B.M. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Özdengül kardeşler hakkında 'tasarlayarak, canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanıklarının tutukluluk halinin devamına kadar verip, duruşmayı erteledi.