Eskişehir'de Tartışma Sonucu Genç Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü
Eskişehir'de H.C.T. ile Rahman Efe Orak arasında çıkan tartışma sonucunda H.C.T. tarafından bıçaklanan Orak hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
ESKİŞEHİR'de H.C.T. (16), tartıştığı Rahman Efe Orak'ı (17) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi 75'nci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. H.C.T. ile husumet yaşadığı Rahman Efe Orak arasında tartışma çıktı. H.C.T., bıçakla Orak'ı yaraladı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Orak, kurtarılamadı. Kaçan şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.