Eskişehir'de Tartışma Sonucu Genç Bıçaklanarak Öldürüldü
Eskişehir'de yaşanan olayda H.C.T. isimli genç, tartıştığı Rahman Efe Orak'ı bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
ESKİŞEHİR'de H.C.T. (16), tartıştığı Rahman Efe Orak'ı (17) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi 75'nci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. H.C.T. ile husumet yaşadığı Rahman Efe Orak arasında tartışma çıktı. H.C.T., bıçakla Orak'ı yaraladı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Orak, kurtarılamadı. Kaçan şüpheli gözaltına alındı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Rahman Efe Orak'ın (17) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak Odunpazarı ilçesindeki Erenköy Mahallesi'ne getirildi. Orak için ikindi namazının ardından Yunus Emre Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Orak ailesinin yakınları ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt katıldı. Şeker fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenilen Orak, cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
TUTUKLANDI
Rahman Efe Orak'ı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan H.C.T. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen H.C.T. 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.