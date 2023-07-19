Eskişehir'de Tarla Yangını: 30 Dönüm Arpa Zarar Gördü

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan yangında, Akin Mahallesi'nde hasadı beklenen arpa tarlasında çıkan yangın sonucunda yaklaşık 30 dönüm arpa zarar gördü. İtfaiye ekipleri ve orman müdahale aracı yangına müdahale etti. Soruşturma devam ediyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir tarlada çıkan yangında 30 dönüm arpa ekili alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Akin Mahallesi'nde hasadı beklenen arpa tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızıyla tarlaya yayıldı.

İhbar üzerine belediye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kırka Mahallesi'nde konuşlu orman ilk müdahale aracı yangına müdahale etti.

Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin'in koordinesinde yürütülen çalışmalarda yaklaşık 30 dönüm ekinin zarar gördüğü tespit edildi.

Soruşturma sürüyor.