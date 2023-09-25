Eskişehir'de Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çilek dikimi gerçekleştirildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Tatlı Çilekler Mutlu Sarıcakaya Projesi' kapsamında, Sarıcakaya Kadın Çiftçi Eğitim Merkezi'nin serasında çilek dikimi gerçekleştirildi. Proje, tarım arazilerinin verimliliğini artırmak ve çiftçilere modern tarım tekniklerini öğretmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, tarım arazilerinin verimliliğini artırmak ve çiftçilere modern tarım tekniklerini öğretmek amacıyla yürütülen "Tatlı Çilekler Mutlu Sarıcakaya Projesi" kapsamında, Sarıcakaya Kadın Çiftçi Eğitim Merkezi'nin serasında çilek dikimi gerçekleştirildi.

Yapılan etkinliğe, Sarıcakaya Kaymakamı Hasan Çakır, Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, İlçe Tarım Müdürü Haydar İpek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yazar, Ziraat Odası Başkanı Nevzat Aldemir, Sarıcakaya İğdir Mayıslar Kapıkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Gülfer Yıldız ve Sarıcakaya Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarım Sınıfı öğrencileri katılım sağladı.

Topraksız tarım ortamında su kültürü tekniği ile çilek fidesi yetiştirilecek

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, Sarıcakaya'da tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, 13 bin 200 adet çilek fidesi topraksız tarım ortamında su kültürü tekniği ile yetiştirilecek. Topraksız tarım ortamında su kültürü tekniği ile yetiştirilecek çilekler, modern tarım uygulamalarıyla sağlıklı ve yüksek verimli bir şekilde üretilecek.

Proje, bölgedeki tarımsal üretimin artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Gelecekte daha fazla tarım alanında benzer projelerin uygulanarak, bölge ekonomisine olumlu katkılar sunması ve sürdürülebilir tarımsal kalkınmaya katkı sağlanması bekleniyor.

Sarıcakaya İlçesi Mayıslar Mahallesinde, Tarım ve Orman Bakanlığına tahsisli 18 dekar arazide kurulu eğitim merkezi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Japonya Büyükelçiliği, Sarıcakaya Kaymakamlığı, Sarıcakaya Belediyesi ve Sarıcakaya Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü İşbirliği ile tesis edilmiştir. Proje Tesis Maliyeti Japonya Büyükelçiliğince karşılanmış, arazi tahsisi, bina ve fide temini İl Müdürlüğümüzce sağlanmıştır. Proje kapsamında kadın çiftçilerimize destek mahiyetinde 1600 metre uygulama serası ve eğitim binası yapıldı. Söz konusu tesiste İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kadın çiftçilere yönelik teorik ve uygulamalı tarımsal üretim eğitimleri verildi. - ESKİŞEHİR