Eskişehir'de tarım işçilerinin çadırları sağanak yağıştan etkilendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de tarım işçilerinin çadırları sağanak yağıştan etkilendi

AA - Emrah Yaşar - Güncel
Eskişehir'de tarım işçilerinin çadırları sağanak yağıştan etkilendi

Eskişehir'de hafta sonu etkili olan sağanak nedeniyle Beyazaltın Mahallesi'ndeki geçici tarım işçilerinin çadırlarını su bastı.

Eskişehir'de hafta sonu etkili olan sağanak nedeniyle Beyazaltın Mahallesi'ndeki geçici tarım işçilerinin çadırlarını su bastı.

Bölgedeki 25 çadırda yaşayan yaklaşık 130 mevsimlik tarım işçisinin, ani bastıran sağanaktan dolayı çadırların içine yağmur sularının girmesi sonucu, halı, battaniye ve yorganları zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ve AFAD ekipleri ile ilgili kurumlar bölgede inceleme yaptı.

Sağanak yağış nedeniyle mağdur olan vatandaşların ihtiyaçları tespit edildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title