Eskişehir'de tarım işçilerinin çadırları sağanak yağıştan etkilendi
AA - Emrah Yaşar - Güncel
Eskişehir'de hafta sonu etkili olan sağanak nedeniyle Beyazaltın Mahallesi'ndeki geçici tarım işçilerinin çadırlarını su bastı.
Eskişehir'de hafta sonu etkili olan sağanak nedeniyle Beyazaltın Mahallesi'ndeki geçici tarım işçilerinin çadırlarını su bastı.
Bölgedeki 25 çadırda yaşayan yaklaşık 130 mevsimlik tarım işçisinin, ani bastıran sağanaktan dolayı çadırların içine yağmur sularının girmesi sonucu, halı, battaniye ve yorganları zarar gördü.
İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ve AFAD ekipleri ile ilgili kurumlar bölgede inceleme yaptı.
Sağanak yağış nedeniyle mağdur olan vatandaşların ihtiyaçları tespit edildi.
AA / Emrah Yaşar - Güncel