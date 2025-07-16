Eskişehir'de Tarım Arazisinde Yangın: Ormanlık Alanı Tehdit Etti

Eskişehir'de Tarım Arazisinde Yangın: Ormanlık Alanı Tehdit Etti
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Tepebaşı ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tarım arazisinde çıkıp, ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Uludere Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle civardaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, 2 itfaiye aracı, 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve helikopterle yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği ve 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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