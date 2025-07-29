Eskişehir'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Eskişehir'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, rüzgarın etkisiyle yaklaşık 60 dönümlük alana yayıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Sarısungur Mahallesi Kocakır mevkisindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yaklaşık 60 dönümlük alana yayılan yangın, ekiplerin bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınıp söndürüldü.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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