Eskişehir'de Tarım Arazileri Tespiti İçin Toplantı Yapıldı

Eskişehir'de Tarım Arazileri Tespiti İçin Toplantı Yapıldı
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde tarımsal planlama ve üretim politikaları için önemli bir durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İdari kayıtlarda yer almayan tarım arazilerinin tespiti amacıyla çalışmaların 24 Ekim'e kadar tamamlanması hedefleniyor.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde "Genel Tarım Sayımı ve İdari Kayıtlarda Yer Almayan Tarım Arazilerinin Tespiti" konulu durum değerlendirme toplantısı yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, çalışmanın tarımsal planlama, üretim politikaları ve veriye dayalı karar alma süreçleri açısından büyük önem taşıdığı, il tarımının geleceğini şekillendirecek doğru ve güvenilir verilerin elde edilmesine önemli katkı sağlayacağı bildirildi.

İdari kayıtlarda yer almayan tarım arazilerinin tespiti saha çalışmalarının 24 Ekim'e kadar tamamlanması ve sahadan elde edilen verilerin 31 Ekim'e tarihine kadar Bakanlık kayıt sistemlerine girilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinatörleri Erkan Kahraman ve Mehmet Öztiryaki, İl Müdür Yardımcısı Hasan Öz, şube müdürleri, ilçe müdürleri ve teknik personel katıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
