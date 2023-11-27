Eskişehir'de Tarihi Eser Satışı Yapan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de tarihi eser niteliğindeki 46 parça eşyayı satmak için müşteri arayan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın üzerinde Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 25 adet sikke ve 21 adet obje ele geçirildi.

Eskişehir'de tarihi eser niteliğindeki 46 parça eşyayı satmak için müşteri arayan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı tespit edilen şahsın yakalanması amacıyla Tepebaşı İlçesi'nde çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs satış yapmak isterken suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda ise Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 25 adet sikke ve 21 adet obje ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheli şahıs hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR