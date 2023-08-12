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Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu: Zanlı Yakalandı

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Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen zanlı yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen kişinin bulunduğu aracı kent merkezi girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 186 bronz sikke, 15 obje ve 2 yüzük ile bir el telsizi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen kişinin bulunduğu aracı kent merkezi girişinde durdurdu.

Araçta arama yapan güvenlik güçleri, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 186 bronz sikke, 15 obje ve 2 yüzük ile bir el telsizi

ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir Jandarma Roma Güncel Haberler

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