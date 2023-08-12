Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu: Zanlı Yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen zanlı yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen kişinin bulunduğu aracı kent merkezi girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 186 bronz sikke, 15 obje ve 2 yüzük ile bir el telsizi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.