Eskişehir'de tarihi eser operasyonu: Bir kişi gözaltına alındı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir kişinin elinde bulundurduğu ve tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeleri satmak için müşteri aradığını tespit etti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan R.T'nin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda eski çağlara ait yazı ve figürler bulunan 108 sikke, 4 yüzük, bir bileklik ile 23 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir kişinin elinde bulundurduğu ve tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeleri satmak için müşteri aradığını tespit etti.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan R.T'nin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda eski çağlara ait yazı ve figürler bulunan 108 sikke, 4 yüzük, bir bileklik ile 23 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.