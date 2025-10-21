Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu: 7 Obje Ele Geçirildi
Tepebaşı'nda jandarma tarafından yapılan operasyonda tarihi eser olarak nitelenen 7 obje ele geçirildi. Bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 obje ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda bir şüphelinin tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.
Zanlı, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelinin yanında bulunan çantasında yapılan aramada, ağızdan dolma kara barut tabanca, 4 bronz sikke, vazo ve kama ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
