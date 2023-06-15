Üye Girişi
Haberler
Eskişehir'de tarihi eser operasyonu: 69 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi

Eskişehir'de tarihi eser operasyonu: 69 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi

Güncel Haberler

Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 69 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Eskişehir-Kütahya kara yolu Kümbet mevkisinde seyreden şüpheli E.K'nin elinde bulundurduğu ve tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeleri satmak için müşteri aradığı tespit edildi.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 69 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Eskişehir-Kütahya kara yolu Kümbet mevkisinde seyreden şüpheli E.K'nin elinde bulundurduğu ve tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeleri satmak için müşteri aradığı tespit edildi.

Ekiplerce fiziki ve teknik takibin ardından şüphelinin üzerinde ve aracında arama yapıldı. Tarihi eser olduğu değerlendirilen üzerlerinde Bizans dönemine ait figür ve harf bulunan 69 sikke, 5 yüzük, kolye ile 6 obje bulundu.

Zanlı hakkında adli makamlarca yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Eskişehir Jandarma Hisarcık İnönü Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title