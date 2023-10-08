Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir evde, tarihi eser olduğu değerlendirilen eşyalar bulundu.

Eskişehir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir evde, tarihi eser olduğu değerlendirilen eşyalar bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollardan temin ettiği eserleri müşteri buldukça satmaya çalışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlının evinde yapılan aramada, Osmanlı dönemi İznik menşeli 2 porselen vazo, İznik menşeli lalelik vazo, ahşap çerçeveli 2 tablo, 5 karodan oluşan tablo ile İznik menşeli 10 porselen karo ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli süreç başlatıldı.

Piyasa değerinin yaklaşık 400 bin dolar civarında olduğu değerlendirilen eserler, incelenmek üzere Eskişehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.