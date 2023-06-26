Eskişehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda, tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda, tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesi Çalkara Mahallesi Bağlar mevkisi ile Hekimdağ Mahallesi Yatakçeşmesi mevkisinde kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Operasyon düzenleyen jandarma, tarihi eser aramak için izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen İ.O, N.B, H.A, Y.A, M.P, M.A, D.K. ve B.G'yi suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan çok sayıda alet ve malzemeye el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.