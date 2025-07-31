Eskişehir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 232 obje ele geçirildi. Bir şüpheli, Roma dönemine ait bronz sikke ve diğer objelerle yakalandı ve hakkında soruşturma başlatıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda, çeşitli dönemlere ait tarihi eser olduğu değerlendirilen 232 obje ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma sonucu, bir şüphelinin tarihi eser satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan S.B'nin çantasında yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 214 bronz sikke, 14 obje ve 4 yüzük ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel