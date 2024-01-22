Eskişehir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Eskişehir'de jandarma ekipleri, Beylikova ilçesindeki bir şüphelinin üzerinden 74 parça tarihi eser ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beylikova ilçesinde bir şüphelinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

Şüpheli, elinde bulundurduğu Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 46 sikke, 9 yüzük ve 19 objeyi satmak isterken suçüstü yakalandı.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna" muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.

6 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu yapıldı

İl Jandarma Komutanlığınca Odunpazarı ilçesinde 6 şüphelinin evlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları ve satmaya çalıştıkları bilgisine ulaşıldı.

Ekipler tarafından şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabancı, 7 tabanca fişeği, 54,6 gram kubar esrar, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap, 10 payp, 2 mini hassas terazi, 58 çarşaf kağıt ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" ve "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret" suçlarından işlem yapıldı.

Okul servis araçları denetlendi

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 15-19 Ocak tarihlerinde 42 okul servis aracı kontrol edildi, herhangi bir kusur tespit edilmedi.

Kontrollerde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 28 "Güvenli Servis Kullanım Kartı" dağıtıldı.

Okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.

Jandarma ekipleri trafik denetimleri gerçekleştirdi

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 15-21 Ocak'ta icra edilen denetimlerde 9 bin 161 sürücü ve araç kontrol edildi. Trafik kurallarına riayet etmediği tespit edilen 629 sürücüye 1 milyon 336 bin 378 lira trafik idari para cezası uygulandı.

53 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, alkollü araç kullandığı tespit edilen 2 sürücünün belgesi geri alındı.

Aynı dönem içerisinde 47 vatandaşa da trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ile güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda 15-21 Ocak'ta uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde 6 ayrı olayda 11 şüpheliye şahsa işlem yapıldı. 2 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.