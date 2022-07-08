ESKİŞEHİR - Tanınmamak için motosiklet kaskı takan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de bir akaryakıt istasyonundan 68 bin lira, akaryakıt fişleri ile pos cihazı çıktılarını çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi Jandarma Suç Araştırma Timi ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir-Bursa kara yolundaki bir akaryakıt istasyonundan 68 bin lira, akaryakıt fişleri ile pos cihazı çıktılarının çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, tanınmamak için motosiklet kaskı takıp, bol giysiler giyen zanlının, yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki şehir merkezine yürüyerek gittiğini belirledi.

Jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalanan zanlının sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

AA / Güncel