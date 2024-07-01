Eskişehir'de Taksi ve Otomobil Gasbı

Eskişehir'de önce bindiği taksiyi, daha sonra başka bir otomobili bıçak tehdidiyle gasbederek kaçmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı.

Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde 26 T 0023 plakalı taksiyi durduran Kaan Ali E. (24), bıçakla sürücüyü tehdit edip aracı gasbederek bölgeden uzaklaştı.

Taksi şoförünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine polis ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın talimatıyla kent genelinde görevli tüm personel, zanlının geçebileceği muhtemel güzergahlarda tedbir aldı.

Ekiplerin çalışması sonucu Kaan Ali E'nin kaçırdığı taksi, Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi Muhsin Ertuğrul Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu.

Ekipler, bölgedeki incelemede şüpheli Kaan Ali E'nin aynı sokaktaki 26 SA 626 plakalı otomobili yine sürücüsünü bıçakla tehdit edip gasbederek kaçtığını belirledi.

Polisin çalışması sonucu Kaan Ali E. yönetimindeki otomobil, Akcami Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda durduruldu.

Gözaltına alınan Kaan Ali E, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından gasbedilen araçlar, sahiplerine teslim edildi.

Hastanedeki sağlık kontrolünde uyuşturucu etkisinde olduğu belirlenen Kaan Ali E, ifadesi alınmak üzere Odunpazarı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheli Kaan Ali E'nin emniyetteki ifadesinde düzenli kullandığı psikiyatri ilaçlarının dozunu fazla kaçırdığı için kendisini kaybettiğini ve eylemi bilinçsizce gerçekleştirdiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe iki ayrı "gasp" suçlamasıyla tutuklandı.