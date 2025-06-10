Eskişehir'de Süt Ürünleri Deposunda Yangın: 2 Yaralı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde süt ürünleri firmasının deposunda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

71 Evler Mahallesi Alpu Yolu Caddesi'nde faaliyet gösteren firmaya ait depoda, henüz belirlenemeyen nedenle paletlerin bulunduğu alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Depoda hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.