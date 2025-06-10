Eskişehir'de Süt Ürünleri Deposunda Yangın: 2 Yaralı

Eskişehir'de Süt Ürünleri Deposunda Yangın: 2 Yaralı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir süt ürünleri firmasının deposunda çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. 71 Evler Mahallesi'ndeki depoda sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal ederken, yangın kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde süt ürünleri firmasının deposunda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

71 Evler Mahallesi Alpu Yolu Caddesi'nde faaliyet gösteren firmaya ait depoda, henüz belirlenemeyen nedenle paletlerin bulunduğu alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Depoda hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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