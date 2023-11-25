Eskişehir'de sürücüsünün rahatsızlanması sonucu tır park halindeki 3 tıra çarptı

Eskişehir'de sürücüsünün rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkan tır, park halindeki 3 tıra çarptı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Teksan Sanayi Sitesi 1. Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 26 AAY 719 çekici plakalı tırın sürücüsü M.K.Ü., seyir halindeyken rahatsızlanması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, park halindeki 3 tıra çarptı. Kazada yaralanan tır sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR