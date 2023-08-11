Eskişehir'de Şüpheli Şahsın Üzerinde Ruhsatsız Tabanca ve Mermi Bulundu

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yaya devriye ekipleri tarafından şüphe üzerine bir şahıs durduruldu. Kimlik sorgusunun ardından B.Ç. isimli şüphelinin yapılan üst aramasında, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 12 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR