Eskişehir'de şüpheli ölüm davası

ESKİŞEHİR'de, oturduğu 2'nci kattaki evin penceresinden düşen Zerin Kılınç'ın (36) şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada 7 ay sonra tutuklanan sevgilisi Yılmaz Sazak'ın (34) hakkında iddianame hazırlandı. Sanık Sazak'ın 'kıskançlık' nedeniyle tartıştığı Zerin Kılınç'ı pencereden iterek öldürdüğü belirtilen iddianamede kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, tehdit suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde sevgilisi Yılmaz Sazak ile oturan 12 yaşında bir kız çocuğu annesi Zerin Kılınç, geçen yıl 20 Haziran günü saat 21.30 sıralarında apartmanın ikinci katındaki dairenin penceresinden düştü. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kılınç, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 10 saat yoğun bakımda kalan Zerin Kılınç, kurtarılamadı. Yapılan ilk otopsi incelemesinde Zerin Kılınç'ın yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında evde yapılan incelemede yerde ve kapıda kan lekeleri, cam kırıkları, kırılmış kül tablası olduğu tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınarak serbest bırakılan Yılmaz Sazak, olaydan 7 ay sonra yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Sazak, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan Zerin Kılınç'ın ailesinin avukatlığını yapan Ahmet Seyhan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, olay günü görevli polis memurlarının görevlerini yerine getirmediğini ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla haklarında soruşturma başlatılmasını talep etti.