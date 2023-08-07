Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, 281 şahıs ve 17 araç kontrol edildi. Bir araca ise 951 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de suçluların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 281 şahıs ve 17 araç kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Kent genelinde yapılan çalışmada, 281 şahıs ile 17 araç kontrol edildi. Kusurlu bulunan 1 araca 951 TL idari para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR