Eskişehir'de Suçla Mücadele Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı, 1 Kişinin Üzerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan suçla mücadele çalışmaları sonucunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanırken, 1 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Eskişehir'de polis ekiplerince suç ve suçlularla mücadele amacıyla yapılan çalışmalar sonucu kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanırken 1 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç ve suçlularla mücadele amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan M.E.Ü. isimli şahsın 'Kasten Yaralama' suçundan arandığı ayrıca 14 yıl 3 ay 61 gün hapis cezasının olduğu, B.Ş. isimli şahsın 'Kasten Yaralama' suçundan arandığı 5 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası olduğu tespit edildi. Ayrıca S.K. isimli şahsın üzerinden, 15,85 gram esrar ile 28 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.E.Ü. ve B.Ş. cezaevine gönderilirken, S.K. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR