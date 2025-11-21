Haberler

Eskişehir'de Suç Örgütüne Büyük Darbe: 21 Zanlı Yakalandı

Eskişehir'de Suç Örgütüne Büyük Darbe: 21 Zanlı Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de polisin düzenlediği operasyonda, suç örgütü kurmakla suçlanan 21 zanlı gözaltına alındı. Eş zamanlı yapılan operasyonda, 5 tabanca, bir pompalı tüfek ve 357 fişek ele geçirildi.

Eskişehir'de polisin suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları iddia edilen 31 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.

Polis, düzenlediği eş zamanlı operasyonda, "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla yaralama", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak", "tehdit", "mala zarar verme", "Ateşli Silah ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" ve "rüşvet" suçlarını işlendiği iddia edilen 21 zanlıyı yakaladı.

Operasyon düzenlenen adreslerdeki aramalarda, 5 tabanca, pompalı tüfek, 2 kesici alet ile 357 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 21 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 20'si adliyeye sevk edildi. Bir zanlının emniyetteki işleminin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 10 şüphelinin de farklı suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.