Eskişehir'de su motoru hırsızlığının şüphelileri yakalandı
AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'in Alpu ilçesinde su motoru çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'in Alpu ilçesinde su motoru çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Çardakbaşı Mahallesi'nde yaşanan su motoru hırsızlığına ilişkin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.
Ekipler, piyasa değeri 30 bin lira olan su motorunu çaldıkları iddia edilen 3 şüpheliyi yakaladı.
"Bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Emrah Yaşar - Güncel