Eskişehir'de Sopayla Darbedilen Kişi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu kişi tarafından sopayla darbedildi. Ağır yaralanan 60 yaşındaki Hasan Hüseyin Doğruk hastanede yaşamını yitirdi, zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sopayla darbedilen kişi hastanede hayatını kaybetti.

Hasan Hüseyin Doğruk (60), aralarında husumet bulunan A.K. (47) ile Yenibağlar Mahallesi Yorulmaz Sokak'ta karşılaştı.

Burada ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, Doğruk'u bir süre darbetti. Daha sonra kaçan Doğruk'u yakalayan A.K. elindeki sopayla vurmaya başladı.

Ağır yaralanan Doğruk, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen olayın şüphelisi A.K, polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
