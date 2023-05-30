Eskişehir'de son 15 günde aranan 48 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 48 şüpheli, polisin son 15 günde düzenlediği operasyonlarda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 14-29 Mayıs tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, "kasten öldürme", "hırsızlık", "gasp", "dolandırıcılık", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan haklarında arama kararı olan 48 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 16'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.